Prof. Dr. Erbaş, mezun olduğu okulun temel atma törenine katıldı

Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Adapazarı İmam Hatip Lisesi temel atma töreni gerçekleştirildi. 40 yıl önce mezun olduğu okulun temel atma törenine katılan Erbaş, “Yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı yer kalmayıncaya kadar iyilik yolunda olan gençler yetiştirmeye çalışacağız“ dedi.

Dr. Ali Erbaş, bir dizi açılış programına katılmak için Sakarya'ya geldi. Dr. Ali Erbaş'ın da 40 yıl önce mezun olduğu ve Sakarya'nın tarihi okullarından biri olan Adapazarı İmam Hatip Lisesi, yıkılıp yapımına yeniden yapılmak üzere tekrardan harekete geçildi. 48 derslikli olan lise için kazı çalışmalarının başlaması ardından temel atma töreni yapıldı. Yeni yapılacak lisenin temel atma töreni saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende konuşan Erbaş, 40 yıl önce mezun olduğu okulun temel atma törenine katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmalar sonrasında temel atılarak, kurban kesildi. Erbaş, daha sonrasında ise yeni yapılacak olan lisenin alanı gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Burası en önemli merkezlerden birisi olacak

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Milli Eğitim Müdürümüzün de bize dediği gibi; bize güvenin, biz geleceğin nesillerini en güzel şekilde yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz diyor ve bende eminim. Ama bir başka şeyden daha eminim, burası en önemli merkezlerden birisi olacak ve inşallah yarın o burada yetişenlerin üzerinden daha yaşanabilir bir dünyaya dönüşecek ve daha aydınlık bir Türkiye ortaya çıkacak” dedi.

Bu okul bundan sonra da güzel insanlar yetiştirmeye devam edecek

Temel atma töreninde konuşan Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, “Aklıma okuduğum kitaplardan birinden şöyle bir söz geldi; sen şükrünü Allah'a yap o nimeti, kimin eliyle verdiğini zaten biliyor. Allah'a çok şükür bu bina, bu eğitim yuvası 1956'dan beri devam eden ve 40 öğrenci ile başlayan bu süreç bundan sonra da Büyükşehir Belediyesinin himayesi ile inşallah güzel insanlar yetiştirmeye devam edecek. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın” diye konuştu.

Gönlümüzdeki yeri çok yüksek bu okulun

40 yıl önce mezun olduğu okulun temel atma törenine katılan Dr. Ali Erbaş, “40 sene önce mezun olduğumuz bu okulda neler öğrendik ve bu okul gibi ülkemizin her yerinde bugün binlercesi var. Allah'ın kelamının, dilinin öğrenildiği, Arapçanın öğrenildiği bir okul nasıl anlatılabilir ki, kelimeler nasıl yeter ki böyle bir okulu anlatmaya. Biz burada onları öğrendik. Şiir okumayı burada öğrendik, okulumuzun bahçesinde şiir yarışmaları yaptık. Geleceğe olan heyecanımızı bu şiirler ile ifade ettik. Münazara yarışmaları yaptık, kompozisyon yarışmalarını bu okulda öğrendik, gelecekte insanların karşısında nasıl hitap edilir, hitabet derslerini burada öğrendik. Okulumuzun daha mezun olmadan önceki yıllarında camilerde kürsülere çıktık yaşımız 16,17,18 iken, camilerin minberlerinde insanlara hitap ettik. İşte bu hitabeti insanlar ile yüz yüze gelip, onlara Allah'ın dinini anlatma işini bu okulda öğrendik. Bu açıdan bizim için çok önemli, bizim gönlümüzdeki yeri çok yüksekokulumuzun” şeklinde konuştu.

"İyilik yolunda olan gençler yetiştirmeye çalışacağız"

İyilik yolunda olan gençler yetiştirme hedefinde olduklarını belirten Erbaş, “İmam Hatip okullarında en önemli işlerden, beklentilerden birisi toplumda her zaman ışık saçacak, ahlaki duruşu ile Kur'an'ın ilkeleri doğrultusunda, Allah resulü efendimizin insanlığa kazanmış olduğu değerleri en güzel bir şekilde benimsemiş nesiller yetiştirmek, amacımız budur. Bu nesiller bizim milletimizi geleceğe taşıyacaktır. Tecrübe paylaşımını geleceğe taşıyacağız ve geçmişten geleceğe taşıdığımız bu tecrübe ile daha ilkeli, duruşu İslamca olan, duruşu ahlaklı olan her zaman doğrunun, mazlumun yanında olan ve yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı yer kalmayıncaya kadar iyilik yolunda olan gençler yetiştirmeye çalışacağız. Milletimizin geleceği buna bağlıdır, inşallah buradaki okulumuzdaki olduğu gibi ülkemizin her yerindeki imam hatip ve diğer okullarımızda böyle ilkeli gençler yetiştirmek bizlere nasip olur” ifadelerini kullandı.