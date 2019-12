Prof. Dr. Mustafa ?sen Adapazar? ?ehir kimli?ini anlatt?

ve 26. D?nem Sakarya Milletvekili, Edebiyat, Tarih ve K?lt?r ?nsan?, Yazar, Akademisyen, B?rokrat ve M?ste?ar Prof. Dr. Mustafa ?sen ?Adapazar? ?ehir Kimli?i ?zerine D???nceler? s?yle?isini ger?ekle?tirdi ve son ??kan ?Bir Muhacir K?y?n?n Hikayesi-Nalk?y?? kitab?n? sevenleri i?in imzalad?.

Adapazar? Belediyesi Meclis Salonu'nda ger?ekle?en programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazar? Belediye Ba?kan? Mutlu I??ksu, Ba?kan Yard?mc?lar? Hilmi K?z?lc?k, Fatih ?elikel ve Yusuf ?zden, Belediye Meclis ?yeleri, ?l K?lt?r ve Turizm M?d?r? H?seyin Yorulmaz, Sakarya B?y?k?ehir Belediyesi Fidan A.?. Genel M?d?r? Erol Ayd?n, ?l?e Milli E?itim M?d?r? Co?kun Bak?rta?, Sakarya Serbest Muhasebeciler ve Mali M??avirler Odas? Ba?kan? Ertu?rul Kocac?k, AK Parti ?l Gen?lik Kollar? Ba?kan? Murat Salih Ba?er, ?l?e Gen?lik Kollar? Ba?kan? Fahrettin Alemdar, ?l?e Kad?n Kollar? Ba?kan? Fatma Varol, K?z?lay Sakarya ?ubesi Ba?kan? Zahit Tiryaki, Sakarya Berberler Odas? Ba?kan? Haluk Hac?o?lu, Sa?l?k-Sen ?ube Ba?kan? Abdullah S?nmez, Adapazarl? Hik?yeci ve Yazar Necati Mert, MTTB Sakarya ?ube Ba?kan? Berkan ?ift?i, Gen?lik ve Spor ?l?e M?d?r? Adem Aka, Oda Ba?kanlar?, g?zel sanatlar dernekleri ve ?yeleri ile ?ok say?da davetli kat?ld?.

Co?rafyan?n ?ehirlerin birer kaderi oldu?unu belirterek konu?mas?na ba?layan Prof. ?sen, ?Bizim co?rafyam?z ?zellikle bir kav?ak noktas?, ?stanbul'un Anadolu'ya a??lan kap?s?. ?stanbul'dan ??kan bir ki?i do?uya gidecekse ya da do?udan ??kan bir ki?i ?stanbul'a gidecekse bizim ?ehrimizden ge?iyor. Karasu'daki limanla birlikte ?ehrimiz, T?rkiye'de ihracat noktas?nda ?ok ?nemli bir konuma sahip oldu. 19. y?zy?la kadar b?lgemiz yerle?ime ?ok a??k de?ildi. 19. y?zy?ldan sonra b?y?k g?? almaya ba?lad?k. G??menler ar? kovan? gibidirler. Ancak ?al???rlarsa ayakta durabilirler. O y?zden g?? ald?k?a zamanla farkl? k?lt?rel yap?lar ortaya ??kt?. Bu kadar farkl? grup, bir sinerji yaratarak ?ehrimizi in?a ettiler. Ben kitab?mda bunu ifade etmeye ?al??t?m. ?ehri teorik olarak biliyordum ama siyaseten k?ylere gitmeye ba?lad???m?z zaman k?ylerin benzeyen veya benzemeyen ?zelliklerini mukayese etmeye ba?lad?m. Bir k?ye gitti?imde 2-3 dakikadan sonra bu k?y Abhaz k?y?d?r, bu k?y ?erkes k?y?d?r, bu k?y Muhacir k?y?d?r ve ya Karadeniz k?y?d?r diyebiliyorum. Ger?ekten kimlik mek?na yans?yan bir ?zellik ta??yor. Yan yana iki k?y aras?nda bile ?ok hikayeler yaz?labilecek farklar olabiliyor? dedi.

Adapazar?'n?n ?ok ?nemli bir g?rev ta??d???na vurgu yapan Prof. ?sen, ?Adapazar?, bu ?ehrin kalbidir. Sakarya da ?stanbul'un Anadolu topraklar?na a??lan kap?s?d?r. Kimlik mekana yans?m??t?r ve bu Adapazar?'nda temay?z etmi?tir. Yapboz olarak d???n?rsek bir?ok etnik milletin olu?turdu?u o zenginlik b?y?k foto?raf? ortaya ??karm??t?r. Bizim ortak de?erlerle ?ne ??kmam?z gerekmektedir. Her alanda ?ok ?zel bir ?ehirde ya??yoruz. ?ehrin beklentisi asl?nda ger?ek bir aidiyet, ger?ek Adapazar? kimli?idir. Adapazar? ad?na umutluyum ve Sakarya'n?n kimli?ini mekana yans?tacak, ge?mi?ini ve t?m zenginliklerini bilerek gelece?e ta??yacak ?ehir insan?n?n var oldu?una inan?yorum? diye konu?tu.

B?t?nc?l bir yakla??mla marka de?er olu?turman?n ?nemine dikkat ?eken ?sen Hoca, ?Helva yapacak t?m malzemeyi de ge?tim, bizim asl?nda helvalar?m?z var. Sahip olunan potansiyeli gelece?e ta??mak noktas?nda iki ?niversitemizin rollerini ?ok iyi ta??yarak Sakarya'n?n k?lt?r, sanat, spor ve turizm faaliyetleri ile aidiyet k?lt?r?n? olu?turmada etkin bir rol ?stlenecekleri kanaatini ta??yorum. Kitab?mla da bu ?al??malara bir katk? yapmak istedim. Bu alanlardaki ?al??malar Sakarya ad?na kazan?m olacakt?r? ?eklinde konu?tu.

?niversitelerin k?lt?rel kimli?i olu?turmada etkin bir rol geli?tirebilece?ini ifade eden ?sen, ??niversiteler, ekonomi, entelekt?el, siyaset ve k?lt?rel anlamda hangi gruplar daha etkin bunlar?n ara?t?rmalar?n? yaparak, ?ehre katk? sa?layabilirler. Nesiller k?lt?rleri ta??r. ?ehirde ka? ki?iye sorsak Orhan Cami'nin ad? niye Osman Camii de?il, niye S?leyman Camii de?il de; niye Orhan Camii diye sorsak, ka? ki?i makul cevap verebilir? S?leyman Pa?a'y?, Konuralp'i, Karaca Ahmet'i ka? ki?i tan?yor? Halbuki bu isimler bu topraklar? bize emanet eden ki?ilerdir. Bizim ?ehrimizi, co?rafyam?z? emanet eden t?m ecdad? bilmek, tan?mak ?ehrin kimli?ine pozitif katk?lar sunar ve o zaman neslimiz ?zg?venle y?r?meye ba?lar? ifadelerini kulland?.

Program sonunda Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Adapazar? Belediye Ba?kan? Mutlu I??ksu, Prof. Dr. Mustafa ?sen'e ?i?ek ve g?n?n an?s?na hediye takdim ederken, ?sen Hoca daha sonra sevenleri i?in kitaplar?n? imzalad?.