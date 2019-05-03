Proje Fikri yarışmasının sonuçları belli oldu

SEDAŞ'ın üniversitelerle geleneksel hale getirdiği ‘Proje Fikri Yarışmasının' sonuçlarında başarı alanlara ödülleri verildi.

SEDAŞ, geleneksel hale getirdiği ‘Proje Fikri Yarışmasının bu sene dördüncüsünü düzenledi. 2019 Proje Fikri Yarışması finale kalan başarılı projelerin sahipleri Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Gerçekleşen ödül törenine Sakarya Üniversitesi Fatih Savaşan, Sedaş Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk ve davetliler katıldı.

“Onur ve mutluluk verici”

Ödül töreni öncesi selamlama konuşması yapan Sedaş Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, “Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projenin sonuna geldik. Birazdan ödül törenine geçeceğiz. Üniversite öğrencileri ile birlikte sürdürülebilir projelere imza atmak. Amacımız bundan ibaret. Bu tür çalışmaları desteklemek büyük bir onur ve mutluluk verici” dedi.

Konuşma sonrasında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.