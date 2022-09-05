PSB Anatolia, açılışa gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kırkpınar'da bu yıl PSB Anatolia Peyzaj, Süs bitkileri, Bahçe Sanatları Fuarı'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sektörde lider olmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Yüce, “Türkiye'nin hemen hemen üretiminin yüzde 40'ını Sakarya tek başına üstlenmiştir. Biz Sakarya olarak evvela ülkede bir numara olmak daha sonrasında kendimizi Hollanda'yla mukayese ederek onunla yarış edecek duruma gelmek için alt yapı oluşturuyoruz“ dedi.

Peyzaj ve süs bitkilerine dair her şeyin bulanabileceği PSB Anatolia Fuarı, sektörün buluşma noktası olmanın yanı sıra, ziyaretçilerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, 2021 yılında ilki düzenlenen Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, bu yıl 2'ncisine hazırlanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde düzenlenecek olan fuar, süs bitkilerinin yanında; peyzaj tasarım ve uygulama, sert zemin ve doğal taş, aydınlatma, biyolojik gölet ve havuz, üretim ekipmanları, oyun grupları, kent ekipmanları firmalarına ev sahipliği yapıyor. Tüm ihtiyaçlara hızlı ve kolay ulaşım sunan fuar, 7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan 60 bin metrekare alanda yapılacak. Dünyada 3'üncü, Türkiye'de tek olan ve 20 üniversitenin öğrencilerinin katılacağı proje yarışmalarına da ev sahipliği yapacak olan fuarda, ayrıca birbirinden nitelikli 7 konferansı ziyaretçilerine sunacak. 2021 yılında 29 bin 200 ziyaretçi ağırlayan fuar, bu yıl 40 bin ziyaretçi ve 200'ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlamayı hedefliyor.

“Biz hedefi Hollanda'ya göre planlıyoruz”

Sektörde lider olmayı hedeflediklerini aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya için ve Türkiye için çok önemli olan süs bitkiciliği fuarının açılış lansmanını gerçekleştirdik. Nasip olursa 7 Eylül tarihi itibariyle fuarımız halka açılacak ve şuana kadar 200'e yakın katılımcı stantlarını alıp yerleşmiştir. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir katılım olmuştur. Malum süs bitkiciliği, peyzaj sanatları her geçen gün değeri artan bir sektör haline gelmiştir. Bu konuda Çin ön planda arkasında ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyordu ve Hollanda'da iyi bir aktördü. Bizse bir noktada çok ileri gitme noktasında değildik. Fakat birkaç senedir sıçrama oldu şuanda bizi ülkemizdeki ürerim ve çeşitlilik Hollanda'nın 4'te 1'i seviyesinde ilk aşamada biz hedefi Hollanda'ya göre planlıyoruz. 4'te 4 seviyesine geleme ve daha sonrada ileriye gitmektir. Çünkü Türkiye'nin ekonomik şatları, topografik şartları ve insan kaynakları buna çok çok elverişlidir. Sadece Sakarya'da değil muhtelif illerimizde bu tür sektörün önde giden ve hizmet veren firmalar vardır” dedi.

“Sakarya, kendini birden bu sektörün içinde buldu”

Kurulan kooperatifler sonrasında şehir genelinde süs bitkiciliğinin artış gösterdiğini belirten Yüce, “Sakarya, kendini birden bu sektörün içinde buldu ve Sakarya'da Sapanca kaymakamımız bir öncülük yaptı ve orda kooperatifler oluşturdu ve Sakarya'da ciddi bir şekilde mantar gibi süs bitkiciliği ve peyzaj konusunda firmalar oluşmaya başladı. Şuanda Türkiye'nin hemen hemen üretiminin yüzde 40'ını Sakarya tek başına üstlenmiştir. Biz Sakarya olarak evvela ülkede bir numara olmak daha sonrasında kendimizi Hollanda'yla mukayese ederek onunla yarış edecek duruma gelmek için alt yapı oluşturuyoruz. Bende Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her türlü imkanı seferber ediyorum. Zaten kendi bünyemizde de 300 dekarlık bir alan üzerinde ciddi manada dış mekan süs bitkisi üretimini gerçekleştirip Türkiye'nin muhtelif yerlerine gönderiyoruz. Biz bunu daha da büyütüp binlerce dekar üzerinde yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda Sakarya Türkiye'de bir numara olacaktır” diye konuştu.

“Bir yerde faaliyet varsa o yerde faaliyetin çok ciddi yansımaları var”

Düzenlenecek olan fuarın Sakarya ekonomisine katkı sunacağını aktaran Yüce, “Bir yerde faaliyet varsa o yerde faaliyetin çok ciddi yansımaları var. Oradaki faaliyet kendi içinde kalmıyor, ulaşımdan esnafına, konaklamasına kadar bütün sektörlerine faydası oluyor. Dolayasıyla burada uluslararası bir fuarı yapmış olmasının büze çok büyük katkısı var” şeklinde konuştu.