Psikolog Doğan Cüceloğlu: "Ülkem adına gurur duydum ve sevindim"

Psikolog Doğan Cüceloğlu, Sakarya'da geçirdiği kalp spazmı rahatsızlığını, yaşadığı anları ve sonrasını sosyal medya hesabından okurlarıyla paylaştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayınlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Doğan Cüceloğlu rahatsızlandığı anda Sapanca Kırkpınar mevkiindeki komşusunu arayarak yardım istedi. Komşusu ve asistanları tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürülen Cüceloğlu geçirdiği rahatsızlığını, yaşadığı anları ve sonrasını sosyal medya hesabından okurlarıyla paylaştı. Tıp fakültesinden yeni mezun olan pratisyen doktorların işlerini önemseyerek yaptıklarını dile getiren Cüceloğlu, kötü sonuçları olabilecek bir durumu birçok kişinin ilgi ve yardımlarıyla zararsız atlattığını belirtti.

Geçirdiği rahatsızlığın kötü sonuçları olabileceğini, birçok kişinin yardımlarıyla durumu zararsız bir şekilde atlattığını ve rahatsızlandığı andan yapılan tedavi sonrasına kadar olan o anları sosyal medya hesabından okurlarıyla paylaşan psikolog Doğan Cüceloğlu, “Değerli okurlarım; Kalp spazmı ve anjiyo işleminden sonra şimdi evde istirahat ediyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum; çok kötü sonuçları olabilecek bir durumu birçok kişinin ilgi ve yardımlarıyla zararsız atlattım. Hayır dualarının etkili olduğuna inanıyorum. Sapanca Kırkpınar mevkiindeki komşum ben telefon edince her işini bırakıp beni asistanlarımla birlikte Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tıp fakültesinden mezun olup iki ay önce göreve başlayan genç pratisyen doktor kan tahlili yapmakta ısrar etti ve iki kere kan tahlili yaparak durumun ciddiyetini anladı; ambulans çağırdı ve beni Adapazarı'ndaki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Bu çok önemli; kan tahlili yapmayı ihmal etseydi muhtemelen ben o gece hayatımı kaybetmiş olacaktım. Hastaneye kabulünden itibaren çok etkili bir ekip çalışması başladı. Beni sürat ile Kardiyoloji Yoğun Bakım katına aldılar. Ölçümler yapıldı ve takibe alındım. Ertesi sabah anjiyo oldum. Kalpteki ana damarlardan biri yüzde 99 kapanmış. Ehil ve çok iyi çalışan uzman bir ekip başarılı bir anjiyo işlemiyle stent taktılar. İki gün yoğun bakımda iki gün de hasta bakım odasında kaldım. Bütün bu süre içerisinde Başhekim izinde olduğu için onun yerine bakan Başhekim Yardımcısı ve tüm Kardiyoloji Bölümü kadrosu yoğun ilgi gösterdiler. En yukarıdan en aşağıya disiplinli ve liyakatlı bir kadro ile tanıştım. Ülkem adına gurur duydum ve sevindim; bu duruma emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ediyorum. Ayrıca ilgilenen Milli Eğitim Bakanımıza ve Sağlık Bakan Yardımcımıza da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Son olarak bütün bu süre içinde beni yalnız bırakmayan eşim ve kızım, iki asistanım, gönül dostlarım, ziyarete gelen değerli okurlarıma da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onların varlığı benim hayatımı anlamlı kılıyor. Değerli okurlarım fırsat buldukça yazılarımla yine sizlerle birlikte olacağım. Bütün iyi dilekleriniz ve dualarınız için minnettarım” dedi.