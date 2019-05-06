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Ramazan Kitap Sokağı Bulvar'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ramazan Kitap Sokağı açılıyor.


26. Geleneksel Kitap Sokağı, 7 sahaf, 24 yayınevi ve kitabevinin katılımıyla bulvarda kitap dostlarının adresi olacak. Kitap Sokağı'nda dinleti ve farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Tarihi Alicanlar Konağı'nda ise Ramazan sohbetleri katılımcılarla buluşacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleneksel hale getirilen ve vatandaşlarımızın her Ramazan kitapla buluşma adresi olan 26. Geleneksel Kitap Sokağı, 7 sahaf, 24 yayınevi ve kitabevinin katılımıyla bulvarda kitap dostlarının adresi olacak. Aynı zamanda Kitap Sokağı'nda dinleti ve farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Kitap Sokağı, 3 Haziran Pazartesi gününe kadar Sakaryalılara hizmet sunmaya devam edecek.


Ramazan'da kültür sanat dostlarının bir diğer buluşma noktası ise Tarihi Alicanlar Konağı olacak. Tarihi Konak'ta farklı konu başlıklarında, birbirinden kıymetli konuşmacılar bizlerle beraber olacak. Konak'ta Ramazan Sohbetleri, Ramazan akşamlarını renklendirecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kitap Sokağı ve Tarihi Alicanlar Konağı'nda çeşitli etkinliklerle hemşerilerimizle buluşacağız. Tüm Sakarya'ya hayırlı Ramazanlar diliyoruz” denildi.

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