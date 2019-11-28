Ramazan Kurtoğlu SAÜ'de ‘Algı Yönetimini' anlattı

SAÜ'de ‘Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ile Algı Yönetimi” adlı bir konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Topluluğu tarafından “Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ile Algı Yönetimi” adlı bir konferans düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu, günümüzde algı yönetiminin sadece medya araçlarıyla gerçekleştirilmediğini belirterek, algıların küresel güçler tarafından toplumları manipüle ederek ve zihinlerin kontrol altına alınarak yönlendirildiğini söyledi.

Algı yönetimi her yerde

Algı yönetiminin hayatın her alanına nüfuz ettiğini belirten Kurtoğlu, toplum olarak zihinsel pek çok manipülasyona maruz kalındığını, algı yönetiminin toplumu siyasi, ekonomik, dini gibi birçok açıdan etkilediğini kaydetti. Kurtoğlu, özellikle gençlerin algı yönetimi konusunda farkındalık ve bilgi edinmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Gençler kendine güvenmeli

Hollywood sinemasının temel düsturunun ‘ülkelerin topraklarını işgal etmektense, algılarını zihinlerini işgal etmek' olduğuna değinen Kurtoğlu, “Bugün baktığımızda para, inanç, gıda, ilaç gibi unsurlar üzerinden müthiş algı operasyonu var” dedi. İlim ve bilimin bir arada olması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, gençlerin kendilerine güvenmeleri gerektiğini belirtti. Okumanın ve araştırmanın önemine vurgu yapan Ramazan Kurtoğlu, “Aklımızı kullanıp, bilimle uğraşmak zorundayız. Böylelikle algı operasyonlarına meydan okuyabiliriz” ifadelerini kullandı.

Konferans soru cevap bölümüyle sona erdi.