Rampadan yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan traktör takla atarak rampadan yuvarlanması neticesinde, aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde traktörüyle seyir halinde olan Osman K. (36) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, rampada takla atarak yuvarlanırken sürücüsü ise altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.