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RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED), Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Barosu işbirliğinde hizmet içi eğitim programları düzenledi.


RATED, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Barosu işbirliğinde hizmet içi eğitim programları düzenledi. Basın çalışanlarına yönelik söyleşide “Basın Suçları ile Ulusal ve Uluslararası Mevzuat” kapsamında Basın Hürriyeti ve Sınırları konuşuldu. Söyleşiye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saydam konuşmacı olarak katıldı. Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak ve Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED) Başkanı H. Remzi Adıyaman açılış konuşmasını yaptı.


Yoğun katılımla gerçekleşen programda, “Basın Hukuku” çerçevesinde basın mensuplarının sorunları gündeme getirildi. Soru cevap bölümünde Sakarya Baro Başkanı Addurahim Burak basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

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