RATED sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı

Sakarya Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiği sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

Sakarya Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED) Başkanı Remzi Adıyaman ve beraberinde Yönetim Kurulu Başkanvekili Zafer Büyü, Yönetim Kurulu üyeleri Adem Güngör ile Muammer Altınok, özellikle yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını bu özel gününde unutmadı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Başkan Adıyaman ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Zafer Büyü, Yönetim Kurulu üyeleri Adem Güngör ve Muammer Altınok, sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Çiçek dağıtıp personel ve doktorların bayramını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı'ının sağlık çalışanları açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Sakarya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, “Yaklaşık 2 yıldır özellikle pandemi nedeniyle hem dünyayı hem de ülkemizi etkileyen bu sıkıntılı durumlar nedeniyle buruk bir sevinç içerisinde kutlamaya çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde birçok sağlık çalışanımızı kaybettik. Çok şükür Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak böyle bir kaybımız olmadı. Ama gönül ister ki böyle sıkıntılı durumlardan uzak duralım. Yine eski günlerdeki gibi normal yaşantımıza devam edelim. Bu biraz da biz vatandaşlarımızın ve hekimlerimizin karşılıklı iletişimi içerisinde maske, mesafe ve temizlik kuralına uymamız gerekiyor. Böyle bir günde bizleri katkı, motivasyon sağladığınızdan, yanımızda olduğunuzdan dolayı basın mensubu ve özelde de Remzi Adıyaman'a teşekkür ediyorum" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle tüm sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı gününü kutlayan RATED Başkanı Remzi Adıyaman, “Yaşanan Kovid-19 sürecinde özveriyle performans sergileyen başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı bir borç biliyoruz. İyi ki varlar, iyi ki buradalar. Aslında 365 gün onları hatırlamamız gerekiyor, bir gün değil. Ama biz yine de çam sakızı çoban armağanı çiçeklerle onları yalnız bırakmamaya gayret ettik. Bu çerçevede başta sayın Başhekimimiz Fikret Halis olmak üzere tüm sağlıkçılarımızın bayramını kutluyorum. İnşallah daha güzel, daha iyi günlerde kavuşmayı diliyorum” diye konuştu.