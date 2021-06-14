Bakan Karaismailoğlu'na, Büyükşehir ziyareti esnasında Başkan Ekrem Yüce, şehir için raylı sistem projesini sundu.

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın ardından Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretleri esnasında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce eşlik etti. Büyükşehir ziyaretinde, şehir için raylı sistem projesini Bakan Karaismailoğlu'na sunan Başkan Yüce, projenin detaylarına değinerek, raylı sistemin şehir merkezinden 3 farklı güzergaha yolcu taşıyacağını söyledi.

Ziyaretle ilgili detayları açıklayan Başkan Yüce, raylı sistem için bakandan olumlu cevap aldıklarını müjdeledi. Raylı sistemin şehir merkezinden 3 farklı güzergaha yolcu taşıyacağını belirten Başkan Yüce, Bakan İsmailoğlu'nun ayrıca 18 kilometrelik Karapürçek Yolu, Alifuatpaşa Kavşağı, Pamukova YHT İstasyonu ve yeni otoban girişi çalışmalarının yapımı için talimat verdiğini söyledi.

Raylı sistem 3 farklı güzergaha çalışacak

Raylı sistemin Sakarya için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Başkan Yüce projelerin detaylarını anlatırken, “Sakarya'da olmazsa olmaz olarak gördüğümüz raylı sistem projelerimizi bakanla paylaştık. Bun çalışma kapsamında güzergahlarımız belirlendi. İlk güzergah Korucuk, bin yataklı hastane ve şehir merkezi arası olarak planlanıyor. Diğer hat Gar Meydanı ve Serdivan Kampüs arası çalışacak. 3'üncü ve son güzergah ise Gar Meydanı, SATSO, sanayi ve Büyükşehir Terminali arası yolcu taşıyacak. Bu proje şehir ulaşımına çağ atlatacak. Konuyla ilgili en yakın zamanda rapor hazırlanacak ve bu projemizi de şehre kazandırmış olacağız” diye konuştu.

4 farklı proje için talimat verdi

Başkan Yüce, Bakan İsmailoğlu'nun şehirdeki 4 farklı proje için gerekli talimatları verdiğini ifade ederek, “Karapürçek'te bulunan 18 kilometrelik yolumuzu bakanımızla görüştük ve ilgileneceğini söyleyerek talimatlarını verdi. Alifuatpaşa Kavşağı konusunu da çözüme kavuşturduk. 1 aylık zaman içinde bu konuda da çalışmalar başlayacak. Pamukova Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu da gündeme alındı. Bu istasyon için de bir ay içerisinde çalışmalara başlanacak. Yeni otoban çıkışı projemizi de bakanla paylaştık. İnşallah tüm bu çalışmaların sonuçlarını yakın zamanda alacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bu iki ziyaretinin ardından AK Parti Sakarya İl Başkanlığına geldi.