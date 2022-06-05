İhlas Haber Ajansı

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Reisler Göleti çevresinden 12 torba çöp topladılar

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde lise ve üniversiteli öğrencilerinden oluşan gönüllüler Dünya Çevre Günü sebebi ile farkındalık oluşturabilmek için Reisler Göleti çevresinde temizlik gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde lise ve üniversiteli öğrencilerinden oluşan gönüllüler Dünya Çevre Günü sebebi ile farkındalık oluşturabilmek için Reisler Göleti çevresinde temizlik gerçekleştirdi.


Kaynarca Gençlik Merkezindeki gönüllü lise ve üniversiteli öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebeti ile farkındalık için çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Reisler Göleti çevresinde temizlik yapan 15 kişilik öğrenci grubuna vatandaşlar da yardım etti. Bölgeden 2 saat içerisinde yaklaşık 12 torba çöp toplanıldı.

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