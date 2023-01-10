Rektör Sarıbıyık: “Doğru haber demokrasi mekanizmasını güçlendiriyor”

Dr. Mehmet Sarıbıyık, basın emekçilerinin doğru haberin peşinden koşarak ülkelerin demokrasi mekanizmasını güçlendirdiklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı. Sarıbıyık mesajında, “1962 yılından beri ülkemizdeki gazetecileri onurlandırmak için kutlanan bu günün günümüzde dijital alanda çalışanları da kapsayarak tüm basın emekçilerinin günü haline geldiğini söyleyebiliriz. Toplumların doğru haberlerle aktif olarak beslenmesi güçlü bir sivil toplum için oldukça önemli. Bu nedenle basın emekçileri doğru haberin peşinden koşarak esasında ülkelerin demokrasi mekanizmalarını güçlendiriyorlar. Günümüzde ise bu artık anlık habere dönüşmüş durumda. Bu da toplumsal hareketliliği çok daha dinamik ve hızlı reflekslere sahip hale getiriyor. Bir yandan da yaşanan doğal afet, kaza ve felaketler gibi toplumsal haberlerin doğru ve hızlı dolaşımı yardım, adalet ve dayanışma mekanizmalarının hızlı bir şekilde devreye girmesinin yolunu açıyor. Özetle teknolojinin de gelişimiyle basın emekçilerinin önemi de her geçen gün artıyor. Bu vesileyle gecesini gündüzüne katarak yoğun emeklerle doğru ve güvenilir haberciliğin peşinde koşan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, iş hayatlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.