Rektör Sarıbıyık: “İlim Yayma Ödülleri motivasyon kaynağı oluyor”

İlim Yayma Ödülleri Komisyon Heyeti SUBÜ'yü ziyaret etti. Ziyarette üniversite ve İlim Yayma Vakfı arasındaki iş birliği ve törene yapılan başvurularla izlenecek prosedür masaya yatırıldı. Buluşmada konuşan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, organizasyonun akademisyenler açısından bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyon Heyeti tarafından ziyaret edildi. İlim Yayma Ödülleri başvuru sürecinde SUBÜ'nün duyuru ve tanıtım faaliyetlerinde sunulacak desteklerin görüşüldüğü ziyarette SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Küçük, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Müdürü Kurtuluş Öztürk, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Tarkan Oktay ve Prof. Dr. Erol Kam, İlim Yayma Ödülleri Komisyon Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu, İlim Yayma Ödülleri Ödül Koordinatörü Bekir Turan, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen yer aldı.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ve İlim Yayma Vakfı'nın önemli bir misyon üstlendiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Eğitim-öğretime ve gençlerimize sağladıkları katkılar ve sundukları imkânların yanı sıra artık geleneksel hale gelen ve bir marka olan İlim Yayma Ödülleri organizasyonuna da büyük önem verildiğini görüyoruz. Akademik camiada elde edilen başarıların ödüllendirildiği böylesi bir organizasyon tabi ki ayrı bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Üniversitemizden de bu anlamda başvurular oldu. Süreç içerisinde İlim Yayma Vakfı her zaman yanımızda oluyor. Bugün de üniversitemizi ziyaret ederek detaylar üzerinde daha derinlemesine görüşme ve fikir alışverişinde bulunma şansımız oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sakarya'nın geçmişe uzanan köklü bir eğitim kültürüne sahip olduğuna değinen İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, “SUBÜ de bu kültürün son halkası ve kendi geliştirdiği bir yenilik üzerine kurulan bir üniversitemiz. Geride bıraktığımız süreçte gerek Sakarya'da gerekse İstanbul'da bir araya gelerek birçok konuyu masaya yatırmış ve karşılıklı iş birliğimizi önemli bir seviyeye getirmiştik. Bugün kıymetli hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük önem verdiğimiz İlim Yayma Ödülleri öncesinde bir ziyaret gerçekleştirdik. SUBÜ'den de önemli sayıda bir katılım var. İlişkilerimizin güçlenerek artacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ise Rektör Sarıbıyık'ın gerçekleştirdiği sunumun ardından, “Kısa süre önce kurulan bir üniversitede bu kurumsallık, bu heyecan ve yapılan bu kadar iş. Sizleri tebrik ve takdir ediyorum” yorumunda bulundu.