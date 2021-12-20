Rektör Sarıbıyık: “Sahaya yenilik ve çözüm sunuyoruz”

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sahayla çalışmanın yeniliklere ve sorunların çözümüne katkı sağladığını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ile iş birliği protokolleri imzaladı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özcan Keskin, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem ve Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca tarafından imza altına alınan protokollerle üniversite ve kurumlar arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal-kültürel faaliyetlere ilişkin iş birliklerinin geliştirilmesi için çalışılacak. SUBÜ'nün her eğitim düzeyinden öğrenciyi bir dönem tam zamanlı olarak iş yeri uygulamasına gönderdiği +1 Eğitim Modeli kapsamına ilgili kurumlar da dâhil olacak. Ayrıca bitirme çalışmalarının ve tezlerin iş dünyasının sorunlarına çözüm üretecek şekilde planlanması gerçekleştirilecek.

Yerel ve ulusal iş birlikleri geliştirmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehrimize ve ülkemize birçok alanda fayda sağlama gayretindeyiz. Bu noktada gerek özel, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımız ile irtibat halindeyiz. Bu irtibatlarımız çoğu zaman iş birliklerine dönüşüyor. Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ve Ticaret İl Müdürlüklerimiz ile birlikte adımlar atacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Zira Teknoloji Fakültemiz, Ziraat Fakültemiz ve Uygulamalı Bilimler Fakültemiz ile meslek yüksekokullarımı ve uygulama ve araştırma merkezlerimiz hâlihazırda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sahayla çalışmak yenilikler ortaya çıkarma ve mevcut sorunlara çözüm getirme açısından oldukça önemli” dedi.

Türkiye'nin sanayisi ve geliştirdiği yeni teknolojilerle pandemi sürecinde dahi büyümesini sürdürdüğünü ve birçok yeniliğe imza attığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özkan Keskin, SUBÜ'nün alanında öncü birçok çalışmasının ve nitelikli mezunlarının katkısına değindi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem Ziraat Fakültesi'nin kurulmasından ve kısa sürede çalışmalarının önemli aşamaya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ise artan ihracat rakamları nedeniyle sahada yoğun bir nitelikli çalışan talebi olduğunu SUBÜ'nün ulusal ve uluslararası ticarete yönelik bölümleriyle bu anlamda katkı verdiğini ifade etti.