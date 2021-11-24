Rektör Sarıbıyk: “Sahanın sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge çalışmalarını önemsiyoruz”

Dr. Mehmet Sarıbıyık, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listelemesinde yer alan SUBÜ akademisyenleriyle bir araya geldi. Sarıbıyık, sahanın sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge çalışmalarını üniversite olarak önemsediklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Stanford Üniversitesi'nin hazırladığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listelemesinde yer alan SUBÜ'lü akademisyenlerle bir araya geldi. Üniversite Lokalinde düzenlenen buluşmada Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ile Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay da yer aldı. Sarıbıyık listelemede bulunan Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehim Fındık, Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İhsan Pehlivan, Doç. Dr. Raşit Köker ve Doç. Dr. Sezgin Kaçar ile Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel'e tebrik belgesi ve hediye takdim etti.

SUBÜ'nün misyonunda sahanın sorunlarına çözüm üretecek Ar-Ge ve bilimsel çalışmalar yapmak olduğunu da belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “2018 yılında kurulan ancak köklü geçmişe sahip bir üniversite olarak kısa sürede önemli başarılar elde ettik. Siz kıymetli akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalarla elde ettiği bu başarı da bizleri gururlandırdı. Stanford Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor. Atıf indeksi Scopus verilerine dayalı olarak yapılan listelemede ‘Kariyer Boyu Etki' ve ‘Yıllık Etki' değerlendirmelerinde yer alarak üniversitemizin adını duyurduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sahanın sorunlarıyla ilgilenmek, bunlara yönelik çalışmalar yapmak, lisansüstü öğrencilerimizin tezlerinin de bu doğrultuda hazırlanması üzerinde durduğumuz ve önemsediğimiz konular. Lisansüstünde de +1 Eğitim Modelimizi uyguluyor, sahada yapılan Ar-Ge çalışmalarını 12 AKTS olarak değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizin bitirme ödevlerinin de sorunlara yönelik olmasına çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte de ciddi çalışmalar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Sizlere ve diğer akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.