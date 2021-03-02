Rektör Sarıbıyk: “Yüz yılların mirası olan denizcilik kültürümüzü öğrencilerimize aktarmak istiyoruz”

Dr. Mehmet Sarıbıyık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Oramiral Özbal'a Denizcilik MYO'nun hedeflerine yönelik bilgiler aktarılırken, denizcilik sektörünün yönü ve olası iş birliklerine ilişkin görüş alınarak uygulamalı eğitime destek talebinde bulunuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı makamında ziyaret etti. Ankara'da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Lojistik Başkanı Tümamiral Fikret Ersin ile SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş da yer aldı. Görüşmede Oramiral Özbal'a Sakarya'da alanındaki ilk ve tek okul olan Denizcilik MYO'nun eğitim ve araştırma faaliyetleri ile hedefleri anlatıldı.

Gençlerimizin arkasındayız

Türkiye'de denizcilikteki gelişmelerin öncüsü olduklarını vurgulayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, “Sürekli gelişme halindeyiz. Denizcilik anlamında ülkemizin kat etmesi gereken yollar var. Bunu ancak nitelikli insanlarla başarabiliriz. Bu doğrultuda gençlerimize her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Yetişmiş Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizi askeri alanda da tercih ediyoruz. Mezunlarınızı bize yönlendirebilirsiniz. SUBÜ öğrencileri Sakarya'ya yakın bölgelerde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait imkânlardan staj ve teknik gezilerle faydalanabilirler” dedi.

En büyük referansımız

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın kendilerini kabul etmesinden mutluluk duyduklarını belirten Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Akademik faaliyetlerin yanı sıra yüz yılların mirası olan denizcilik kültürümüzü ve ritüellerimizi, gerçekleştireceğimiz çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize aktarmak istiyoruz. Bunun yanı sıra endüstriyel dönüşümlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiği günümüzde gemi inşa ve denizcilik sektörlerinde günün ihtiyaçlarına cevap verebilen ve yarının vizyonunu ortaya koyabilecek nitelikli insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda her zaman gurur duyduğumuz, ülkemizin güvenliği ve denizlerdeki çıkarlarının korunması için özveriyle çalışan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız en büyük referansımız. Komutanımızla da bu konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

Oramiral Özbal'a teşekkür

SUBÜ'nün +1 Uygulamalı Eğitim Modeliyle ön plana çıktığını ve bunun Denizcilik MYO'nun tüm programlarında bulunduğunu belirten Rektör Sarıbıyık, “Bu anlamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birimlere öğrencilerimizin gerçekleştireceği teknik ve inceleme gezilerinin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Orada bulunan tecrübeli komutanlarımızın tecrübelerinden faydalanmaları öğrencilerimize bilgi, beceri, yetkinlik ve özgüven konularında çok şey katacaktır. Türkiye'de denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlamak için neler yapılabilir ve hangi iş birlikleri geliştirilebilir konusunda komutanımızın önerilerini dinledik. Ayrıca eğitimimizi zenginleştirmek ve niteliği arttırmak amacıyla uygulamalı eğitimde kullanılabilecek materyal ve ekipman konusunda destek talebinde bulunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Adnan Özbal'a hedef ve planlamalarımıza katkıda bulunan güzel yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.