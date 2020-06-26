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Rektör Savaşan: “Başarılı öğrencileri üniversitemize bekliyoruz”

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Fatih Savaşan, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için üniversite olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getirerek, “Başarılı öğrencileri Sakarya Üniversitesine bekliyoruz” dedi.


YKS için heyecanlı geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve 100 binlerce öğrencinin ter dökeceği YKS'ye girecek tüm adaylara başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, sınavın önemine dikkat çekti.


Prof. Dr. Savaşan, “Sınavın önemi sizin hayallerinizin büyüklüğünden, hedeflerinizin ve ufkunuzun genişliğinden geliyor. Uzun ve yorucu bir maratonun ardından eminim başarılı olacaksınız. Üniversitemizde sınava girmeniz için gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Siz sadece sınavın tadını çıkarın. Başarılı olacaksınız. Biz Sakarya Üniversitesi olarak başarılı öğrencileri bekliyoruz. Akreditasyonda lider, kalite ödülleri almış, öğrencilerin farklı hedeflerini besleyen modelleri olan bir üniversiteyiz. Sakarya Üniversitesinde zengin bir kampüs hayatı sizleri bekliyor olacak. Eşsiz bir kampüsümüz var. Sektörle entegrasyonu önemsiyoruz. Üniversitemizde lisans hayatınız boyunca sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Sizlerle beraber geleceğimizi, sizin, ülkemizin ve insanlığın geleceğini şekillendireceğiz. Sınavda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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