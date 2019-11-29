Rektör Savaşan, 'Kariyer Günü' etkinliğinde liseli öğrencilerle buluştu

Dr. Fatih Savaşan, Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinde Toplumsal Hizmet ve Mesleki Tanıtım Öğrenci Kulübünün düzenlediği 'Kariyer Günü' etkinliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Etkinlikte liseli gençlere öğütlerde bulunan Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Belli statüye sahip insanların geçmiş tanıtımlarını dinlerken, her gencin öncelikle şunu düşünmesi lazım; ‘ben bunlardan daha iyisini yapabilirim' demesi lazım. Gençlerin kendine güvenmesi lazım, çünkü hayat bir bakıma uzun, bir bakıma kısa, ama insan donanımlarıyla, gayretiyle ve ne yaptığıyla yol alıyor. Biraz da tesadüflerle, bazı rastlantılarla yol almış oluyor. Ancak aynı fırsatta iki kişi karşılaşsa, birisi onun fırsat olduğunu dahi fark edemeyebilir. Fırsatı görmek de, elde etmek de, tanımak da donanımlı olmanın içindedir. O yüzden kendinize güvenin, ama güvenin altı dolu olsun. Altı dolu olması da okumakla, sürekli farklı arayışlar içinde olmakla, kendini yenilemekle, çağı okumakla olur. Mesela bizim yaş grubumuzun çağı okuyamaması normal belki de ama sizin tam da bu çağın çocukları olarak, çağı okuyamaması çok anormal bir durum olur” dedi.

Rektör Prof. Dr. Savaşan, gençleri nasıl yetiştirilmesi gerektiği sorusuna, “Bu soruya şöyle bir cevap geliyor. İşin doğrusu bu cevabı çok seviyorum. Mümkünse gençleri kendi hallerine bırakın. Onlara imkan verin, onları kendilerini keşfetme yolculuğunda sadece destekleyin. Marul yetiştirilebilir, patlıcan, patates yetiştirilebilir, ama insan yetiştirme farklıdır. Gençler kendi kendini keşfederek, önündeki fırsatları değerlendirerek ve etkinliklerle uygulamalara katılarak kendilerini yetiştirirler. Bizim tek yapabileceğimiz sizleri desteklemektir” yanıtını verdi.

Öğrencilere kendilerini keşfetmeleri ve en iyisi olmak için mücadelelerini sürdürmeleri tavsiyelerini veren Rektör Savaşan, “Gençler, bu dünyada hiç kimsenin tam anlamıyla ‘işte bu' diyebileceği anı yakalamak mümkünse bile bunu ömür boyu sürdürmek hemen hemen imkansızdır. Uzun hayat sürenlere gitseniz onların da mutsuz olduğunu görürsünüz. Belki de onların bile hayallerini tam elde edemediklerini düşündüklerini görürsünüz. Dolayısıyla şunu kafamızdan silmemiz lazım; bu dünyada herkes hangi pozisyonda olursa olsun, hangi mesleği icra ederse etsin, ne kadar gelire sahip olursa olsun, sürekli olarak bir caba içerisinde olması gerekir. Siz kendinizi keşfedin. En iyi olmak için mücadelenizi sürdürün” diye konuştu.

Rektör Savaşan, konuşmasının devamında Sakarya Üniversitesi hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program TES-İş Anadolu Lisesi tarafından Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a plaket takdimi ile sona erdi.