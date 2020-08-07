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Rektör Savaşan ÜAK Başkanı oldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.

Dr. Fatih Savaşan, Üniversitelerarası Kurul Başkanı oldu.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (ÜAK) seçilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, 1 Ağustos tarihi itibariyle görevine başladı. 2547 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi uyarınca üniversiteler üstü bir akademik organ olarak kurulan Üniversitelerarası Kurul, söz konusu kanuna göre üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği bir profesörden oluşuyor. Kurulun görevleri arasında üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek, doktora ile ilgili esasları tespit etmek, doçentlik sınavlarını düzenlemek ve sınav ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek bulunuyor.

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