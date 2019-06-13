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Rektör Savaşan'dan YKS uyarısı

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Savaşan, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan üniversiteye giriş sınavları için uyarılarda bulundu.


ÖSYM tarafından organize edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) üç oturum halinde, 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019, 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran 2019 günü yapılacak.


Öğrencilere oluşabilecek yoğunluktan dolayı sınav salonlarında vaktinde bulunmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Dr. Fatih Savaşan, “Üniversitemizin koordinatörlüğünü üstlendiği sınavların ilimizde sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için İl Koordinasyon Kurulu 11 Haziran 2019 tarihinde Sakarya Üniversitesi'nde toplandı. İlk iki oturumun her birinde Sakarya'da yaklaşık 26 bin adaydan yaklaşık 7 bin 500'ü Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde sınava girecek. Sınava Sakarya Üniversitesi'nde girecek olan adayların, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde oluşabilecek yoğunluğu da göz önünde bulundurarak, belirtilen saatte sınava gireceği binalarda hazır bulunmaları gerekmektedir” dedi.

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