Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Yağcılar Bilgievi kursiyerleri tarafından alışveriş merkezinde ‘Renkler ve Çizgiler' konulu resim ve hat sergisi açıldı.

Sergi açılışına, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Meclis Üyeleri Nilgün Akman ve Metin Müftüoğlu, CHP'li Meclis Üyesi Haluk Akbay, Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Adapazarı Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Özmen, Adapazarı Halk Eğitim Müdür Vekili Sündüz Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.

Yağcılar Bilgievi kursiyerleri tarafından açılan resim ve hat sergisini gezen Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, “Adapazarı Belediyesi olarak kültür ve sanatın her alanında düzenlediğimiz etkinliklerle sizlerle buluşuyoruz. Bugün burada Yağcılar Bilgievi Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile hazırlamış olduğu birbirinden güzel eserleri yaptığımız açılış ile hemşehrilerimizin beğenisine sunmuş bulunuyoruz. Bu serginin hazırlık aşamasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürlüğü hocalarımız Gürkan Eren ve Nevin Özbağ'a kurslarımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.