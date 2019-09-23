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Rezalet: Camiye tuvaletini yaptı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir şahıs, caminin içine tuvaletini yaptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir şahıs, caminin içine tuvaletini yaptı. Rezalet güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Hendek ilçesindeki Merkez Camiinde meydana geldi. Gece saatlerinde camdaki korkuluktan tırmanarak camiye giren kimliği belirsiz şahıs, geceyi camide geçirdi. Sabah saat 09.30 sıralarında uyanan kişi, ardından caminin içine tuvaletini yaptı ve ardından da hiçbir şey olmamış gibi dışarıya çıkıp kayıplara karıştı.



Kameralara yansıdı


Öğle namazı için camiye gelen vatandaşlar ve imam, üst kattan gelen koku sebebiyle yukarı çıkınca durumu fark etti. Akabinde de güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını aldı ve camiyi pisleten şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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