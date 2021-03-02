Riskli bölgede bulunan Sakarya'nın gözü yaşlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni bir normalleşme sürecine geçildi. Düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde kalan çoğu il, normalleşme süreci kapsamında dükkanlarının kapılarını müşterilere açarken çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'nın ise adeta gözü yaşlı kaldı. Üniversite öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım, "Sakarya'nın gerçekten gözü yaşlı, diğer illerin yasakları açıldı, bizim hala kafelerimiz kapalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kafe, lokanta, restoran, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçeleri için yeni normalleşme kararını duyurmuştu. Gerçekleşen toplantıda işletmelerin çok yüksek riskli iller haricinde belirli saatler içerisinde hizmet verilmesine karar verildi. Düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde kalan çoğu il, normalleşme süreci kapsamında dükkanlarının kapılarını müşterilere açarken çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'nın ise adeta gözü yaşlı kaldı. Sakaryalı vatandaşlar ise bu durumun bir an önce bitmesini temenni ederek tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirtti. Sakarya'da ikamet eden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım ise İstanbul'a göre Sakarya'nın vaka sayılarının bu denli yüksek olmasının üzücü bir durum olduğunu ve kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Sakarya'nın gözü yaşlı

Sakarya halkının hep beraber bu durumun üstesinden gelebileceğini aktaran üniversite öğrencisi Halil İbrahim Yıldırım, “Bakıldığı zaman İstanbul gibi bir büyükşehirde vaka sayısının Sakarya'ya göre az olması çok üzücü bir durum. Oradaki nüfus daha fazla, Sakarya'da 1 milyon bir kitle var ama kurallara uyarak bir şekilde bu durumdan kendimizi çekik çıkartamıyoruz. Tabii ki bizde arkadaşlarımızla oturup çay, kahve içmeyi özledik. Süreçten dolayı dikkat etmeye çalışıyoruz ama biraz daha dikkat edersek, en azından yasakların kaldırarak hayatımızın standartlarını tekrar geriye döndürebiliriz. Çünkü zaman geçtikçe psikolojik olarak ta iyi yerlere gitmiyoruz, evdeki geçirdiğimiz vakit çok fazla arttı. Sakarya'nın gerçekten gözü yaşlı, diğer illerin yasakları açıldı, bizim hala kafelerimiz kapalı. Bence Sakarya halkı olarak hep beraber el ele verirsek mutlaka iyi yerlere geleceğimizi inanıyorum, bunu başarabiliriz. Sosyal aktivitemiz kalmadı. Gidip kafelerde çay veya kahve içemiyoruz, üzücü bir durum” dedi.