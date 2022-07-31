Robot süpürgeyi kendi mallarıymış gibi alıp gittiler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine müşteri gibi giren iki kişi, girişte duran robot süpürgeyi kendi mallarıymış gibi alıp gitti. Yaşanan hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, telefon ve aksesuar satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın ve erkek, iş yerinin girişinde bulunan robot süpürgeyi kendi mallarıymış gibi alıp götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkana giren şahsın kapının önünden aldığı robot süpürge kutusunu dükkanın ortasında bırakması, arkadan gelen kadının ise süpürgeyi yerden alarak dükkandan çıkarması yer alıyor.