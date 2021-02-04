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Romanya'ya 72 saatte ulaşan tırlar bu seferler ile hızını 5 katına çıkartacak

Türkiye’den Avrupa’ya yeni taşımacılık rotasının ilk seferi Sakarya Karasu’dan Romanya’nın Köstence kentine 16 dorse, 28 tır ve 12 yolcunun bulunduğu Ro-Ro gemisiyle başladı.

Türkiye'den Avrupa'ya yeni taşımacılık rotasının ilk seferi Sakarya Karasu'dan Romanya'nın Köstence kentine 16 dorse, 28 tır ve 12 yolcunun bulunduğu Ro-Ro gemisiyle başladı.


Türkiye'den Avrupa'ya yeni taşımacılık rotası Karasu'ya çevrildi. Sakarya Karasu'dan Romanya'nın Köstence kentine 16 dorsenin, 28 tırın ve 12 yolcunun bulunduğu Ro-Ro gemisiyle başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan üzerinden kara yoluyla Romanya'ya 72 saatte ulaşan tırlar, Karasu limanında Ro-Ro seferleri sayesinde yaklaşık beş katı hızla Köstence Limanı'na gidebilecek. Yoğun talebin olduğu Karasu - Köstence arasındaki sefer için sefer sayılarının arttırılması bekleniyor. Karasu Limanı'ndan hareket eden Ro-Ro gemisinin bugün saat 13:45 sıralarında Köstence Limanı'nda olması bekleniyor.

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