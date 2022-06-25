Römork açıldı, kaza kaçınılmaz oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limandan aldığı yükü şehir merkezine doğru götüren tırın römorkunun açılarak üst geçide çarpması neticesinde meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Kaza, Karasu-Adapazarı D-650 karayolu üzeri Tepetarla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu limanından ithal toz kömürü yükleyerek yola çıkan F.K. idaresindeki tırın römorku, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı açıldı. Açılan römork Hasan Keleş Üst geçidine çarptı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada tırın römork kısmı ile üst geçitte maddi hasar meydana geldi.