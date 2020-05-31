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Römorkun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tarla yolunda traktörden düşerek römorkun altında kalan 71 yaşındaki Haşim Özkan hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tarla yolunda traktörden düşerek römorkun altında kalan 71 yaşındaki Haşim Özkan hayatını kaybetti.


Kaza, Taraklı ilçesi İçdedeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçe merkezine gitmek için yola çıkan 71 yaşındaki Haşim Özkan, toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörden düşen Özkan, römorkun altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Haşim Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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