RTÜK Başkanı Şahin: “Hukuk her zaman uygulamalardaki boşlukları dolduruyor olmayabilir”

‘İkinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması'na katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Tartışma konularından biri olacak olan internet üzerinden yayın yapan yani tabiri yerindeyse bir tripot bir cep telefonuyla yayın yapan yayıncıların veya yayıncı olduğunu iddia edenlerin yayın sorunlarının da hukuki bir boşluktan kaynaklandığını ve bu konuda da tartışmamız gerektiğini, sonraki alt düzenlemelerde de bu konunun halledilmesi gerektiğini düşünenlerdenim” dedi.

Yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen RTÜK, Türkiye'de yayın yapan yerel ve bölgesel radyo ile televizyonlarını Sakarya'da bir çatı altında buluşturdu. Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ‘İkinci Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması'na Kocaeli, Bolu, Düzce, Bursa gibi 12 ilden yayıncılar katıldı. Programa katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, önceki belki toplantılarımızda veya bilgilendirmelerde karşılaşmışsınızdır anayasal kurumdur. İçerisinde, her partinin kontenjandan seçilen üyelerle birlikte, dokuz üyeyle birlikte üst kurulu başka şehirlere getirmektedir. Anayasal bir kurum olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun alanına 2018 yılından önceki yapılan düzenlemelerde sadece Türkiye'deki radyo ve televizyon yayınları girmekteyken 2017 yılında ve 2019 yılındaki alt düzenlemelerle birlikte dijital mecraların da denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. Tabii ki hukuk her zaman uygulamalardaki bütün alanları, boşlukları dolduruyor olmayabilir. Bu boşluklardan faydalanan belki bugün de burada tartışma konularından biri olacak olan internet üzerinden yayın yapan yani tabiri yerindeyse bir tripot bir cep telefonuyla yayın yapan yayıncıların veya yayıncı olduğunu iddia edenlerin yayın sorunlarının da hukuki bir boşluktan kaynaklandığını ve bu konuda da bugün burada tartışmamız gerektiğini, sonraki alt düzenlemelerde de bu konuda halledilmesi gerektiğini düşünenlerdenim” diye konuştu.

“Bir kanun değişikliğine ihtiyaç vardır”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncıların sorunlarından bahsederek, “Ayrıca çok iyi bildiğimiz sorunlardan biridir, Türksat üzerinden yayın yapan yayıncılarımızın Türksat tarifiyle ilgili yapılması istenilen düzenlemelerdir. Bir başka konuda her gittiğimiz yerel mecralardan, yayıncılarımızın bize hatırlattığı desteklerdir. Zorunlu yayınlar, kamu spotları üzerinde yapılması gereken destekler. O konuda bizim görüşümüz çok netken maalesef aşamadığımız birtakım düzenlemeye destek olacak kişiler sebebiyle bunu şu anda uygulamaya sokamadık ve çok önemli olan seçimler öncesinde belki de bir müjde olarak yerel yayıncılarımıza veremedik. Radyo ve televizyon yayıncılığı yapan yayıncılarımızın yerel bir desteği bulunmamakta bu anlamda internet mecralarının ve gazetelerin bir desteği var Basın İlan Kurumu üzerinde yapılmakta ama televizyonlara görsel-işitsel medyada bu yapılamamakta. Bunun en önemli, en belki de kolay yapılabilecek şekilde zorunlu yayınlar ve kamu spotları üzerine yapılacak olan değişikliklerdir bunlarda bir kanun değişikliğine ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

“Yerel radyo, televizyonların ve mecraların sıkıntılarını bilen bir üst kuruluz”

Yayıncıların sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşmaları için çabaladıklarını aktaran Şahin, “Bizler yerel radyo, televizyonların ve mecraların sıkıntılarını bilen bir üst kuruluz fakat bilmek yetmiyor. Bunların zaman zaman tekrar konuşulması, gündeme getirilmesi ve halledilebilecek olan konuların da hemen hızlıca halledilmesi ve uygulamaya geçilmesi taraftarıyım bu toplantılar amacıyla aslında budur. Konuştuğumuz problemlerin, yani o yayıncı kuruluşa ait olan özel problemin belki de genel anlamdaki problemlerin çözebileceklerinizin tamamını anında çözülmesidir. Konya'da yapılan toplantıda sorulan sorular, gündeme gelen problemler ve çözümlerin tamamı orada ve daha sonraki bir iki gün içerisinde çözüldü ve kendilerine, muhataplarına aktarılmış oldu. Bugün burada da inşallah aynı şekilde sizlerle yapacağımız bu verimli toplantı neticesinde bu geri dönüşlerin de sizlere hızlı bir şekilde olacağını da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, RTÜK daire başkanları ile çok sayıda yerel ve bölgesel yayıncı temsilcisi katıldı.