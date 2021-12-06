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RTÜK Başkanı Şahin, SUBÜ Konuşmaları'nda

SUBÜ Konuşmaları’nda 20.

SUBÜ Konuşmaları'nda 20. programın konuşmacısı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin olacak. Program, 9 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 20. programında konuşmacı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin olacak. Diğer programların aksine SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerle yüz yüze yapılacak söyleşide ‘Yayıncılıkta Özgürlük ve Sorumluluk' başlığı konuşulacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Zülfikar Özçelik'in üstleneceği söyleşi 9 Aralık Perşembe saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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