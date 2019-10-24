Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıtadan ortak denetim

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler kapsamında gıda üretimi ve gıda satışlarının yapıldığı noktaların yanı sıra bayan kuaförleri de kontrol edildi. İşletmelerin uğraştıkları iş kolu ile ilgili yükümlülükler Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından işletme sahiplerine iletilirken, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, çalışan personelin kılık kıyafeti ve kişisel temizliği, ürünlerin gramajlarının uygunluğu, iş yerinde umumi temizliğe riayet edilip edilmediği, fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığı gibi hususlar da Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde eksikleri bulunan iş yerlerine eksiklerini gidermeleri için süre verildiği belirtilirken, süre bitiminde aynı işletmelerin tekrar denetleneceği ve eksiklerin giderilmemiş olması durumunda cezai müeyyide uygulanacağı yönünde iş yeri sahiplerine bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçe genelindeki denetimlere aralıksız devam edileceği belirtilirken, rutin kontrol ve denetimlerin haricinde vatandaşların da her türlü şikayet ve taleplerini belediyenin 444 54 50 numaralı çağrı merkezine iletebilecekleri bildirildi.