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Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskibedil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.G., hayvanlarını meraya götürdüğü esnada etkisini arttıran şiddetli rüzgarla bölgedeki elektrik kabloları 3 ineğin üzerine düştü. Kopan kablodan geçen akım ise hayvanların telef olmasına sebep olurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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