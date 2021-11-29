Rüzgar şiddetini artırdı, çatıdaki kiremitler yola düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini artıran rüzgar ile birlikte iki katlı binanın çatısında bulunan kiremitler yola düştü.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katından şiddetli rüzgarın etkisiyle kiremit parçaları düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, çatı katındaki kiremit parçalarını temizledi. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda yaralanma veya can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.