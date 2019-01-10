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Rüzgardan uçan çatı 2 işçiyi yaraladı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı uçtu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı uçtu. Çatının parçaları 2 işçiyi yaraladı.


Olay, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunun çatı kısmı şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Uçan çatının parçaları ise O.K. ve H.G. isimli iki işçiyi yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki işçinin olayı hafif yara alarak atlattığı öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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