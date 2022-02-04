Saadet Partisi'nde istifa

İş adamı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'nden istifa etti.

İş adamı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'nden ayrıldı. Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Tuncer, “İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.