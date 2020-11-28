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Saatler 20.00'ı gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü

Hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Sakarya’da saatler 20.

Hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Sakarya'da saatler 20.00'ı gösterdiğinde şehir yerini sessizliğe bıraktı.


Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Sakarya'da cadde ve sokaklar ikinci kez boş kaldı. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde boş kalan şehir sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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