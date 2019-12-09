SABİS Mobil yenilendi

Android ve IOS platformlarında kullanıma sunulan “SABİS Mobil” resmi uygulaması, Google Play ve Apple Store'den ücretsiz indirilebiliyor. SABİS Mobil önceki sürüme göre birçok yenilik barındırıyor. Kullanıcılar SABİS kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapabiliyor. SABİS Mobil'de ana sayfada dersler, ders programı, yemek kartı, yemek menüsü, duyurular, telefon rehberi ve görüş bildir modülleri yer alıyor.

Öğrenciler “Dersler” modülünde seçtikleri dersleri görebiliyor, “Ders Programı” modülünde ise ders saatlerine erişebiliyor. “Yemek Menüsü” modülünde günün menüsü yer alırken, “Yemek Kartı” modülünde ise kullanıcılar kimlik kartlarında yüklü olan güncel bakiyelerini de yine bu uygulama ile öğrenebiliyorlar. “Duyurular” modülünde kullanıcılar, üniversitenin ana sayfasındaki duyurulara erişebilirken, yine aynı modül içinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alabiliyorlar. “SAÜ Rehber” ve “Görüş Bildir” modüllerinde de kullanıcılar, telefon rehberine erişebilecek, görüşlerini ve önerilerini bildirebilecekler.