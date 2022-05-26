Sabri Ugan sevenleriyle buluştu

Oktay Sarı'nın moderatörlüğünde sevenleriyle buluşan Ugan, mesleki yaşamını ve Adapazarı hatıralarını katılımcılarla paylaştı. Ugan, “Bu şehrin evladıyım, bu şehirde büyüdüm. Hemşehriniz olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'nin Mayıs ayı onur konuğu ünlü spor spikeri, radyo ve TV programcısı Sabri Ugan oldu. Moderatörlüğünü Oktay Sarı'nın yaptığı programda Ugan, Adapazarı ve futbol anılarını anlattı. Ugan “3 yıl boyunca Adapazarı Belediyesi Radyosunda çalıştım ve 1984 yılında Sakarya Gazetesi ile tanıştım. Sakarya Gazetesi Spor Müdürlüğü yaptım. O günden bugüne sporla ilgimi hiç bırakmadım. Bugünlere koşa koşa, çabalaya çabalaya geldim. Ben bu şehrin çocuğuyum. Bu şehirde büyüdüm. Adapazarılı olmaktan gurur duyuyorum. Bu programı düzenleyerek bizi hemşehrilerimizle buluşturan Adapazarı Belediyesi Başkanımız Mutlu Işıksu'ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sohbetin ardından Sabri Ugan'a teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu ise, “İşinde çok başarılı kıymetli hemşehrimiz Sabri Ugan'a bizi kırmayarak geldiği için teşekkür ediyoruz” diyerek günün anısına hediye takdim etti.