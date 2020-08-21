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Sac yüklü kamyonun dorsesi yola devrilerek otomobile çarptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kavşaktan dönerken kontrolden çıkan sac yüklü tırın dorsesi devrilerek park halindeki otomobile çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşaktan dönerken kontrolden çıkan sac yüklü tırın dorsesi devrilerek park halindeki otomobile çarptı.


Kaza, 11.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Korucu Mahallesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü önündeki dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Mercedes marka 54 HD 085 plakalı saç yüklü tır, çarşı istikametine gitmek üzere kavşaktan dönüş yapmak isterken kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen sac yüklü dorse,yol kenarında park halinde bulunan Renault marka 26 AY 112 plakalı panelvan tipi araca çarparak maddi hasara neden oldu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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