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SADEM'DE yabancı öğrenciler kur sınavlarını tamamladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Sakarya Dil Eğitim Merkezinde yabancı öğrenciler kur sınavlarını tamamladı.


29 farklı ülkeden Türkçe öğrenimi için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Dil Eğitim Merkezi'ne (SADEM) gelen yabancı öğrenciler A2 ve B1 kur sınavları ile dönemi tamamladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Erasmus, gibi kurum, proje ve programların iş birliğiyle dünyanın farklı birçok ülkesinden gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğreten SUBÜ Sakarya Dil Eğitim Merkezi'nde (SADEM) güz dönemi yapılan kur sınavları ile tamamlandı. Öğrenciler dinleme, okuma-anlama, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel beceri alanında başarılı olabilmek için ter döktü. Verimli bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek düşüncelerini paylaşan SADEM Müdürü Öğretim Görevlisi Canan Beşli, “Başta Türkçemiz olmak üzere imkânlar ölçüsünde diğer dünya dillerini öğretmek amacıyla gerekli öğretim ortamını oluşturmak, bu alanda materyal tasarlamak ile uygulama araştırma faaliyetlerinde bulunmak SADEM'in hedefleri arasında yer alıyor” dedi.


Merkezde akademik eğitimlerine devam etmek isteyenlerin yanı sıra Türkiye'de ikamet eden ve çeşitli sosyal faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla Türkçe eğitimi almak isteyen özel öğrencilerin de bulunduğunu da aktaran Beşli, “Öğrencilerimiz SADEM'de Türkçe öğretiminde dört temel beceri derslerini alarak ve yetkin öğretim görevlileri eşliğinde Türkçe öğreniyorlar. Ayrıca çeşitli sosyal ve eğitici faaliyetlerle de öğrendikleri dili konuşma imkânı buluyorlar. Dönemi yaptığımız kur sınavları ile tamamlamış bulunuyoruz. Başarılı olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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