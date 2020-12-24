Şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyede

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde uyuşturucuya ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 150 personelin katılımı ile 20 Aralık Pazar günü Akyazı ilçesinde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çocuklar ve gençleri zehirleyen uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aylardır fiziki takibi yapılan 11 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda açılmayan kapılar koçbaşları ile ekiplerce kırıldı. Uyuşturucu maddeleri yakalamak için ise hassas burun uyuşturucu madde arama köpeklerinin de destek verdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Öte yandan, 5 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, söz konucu tabancalara ait 142 adet çeşitli ebatlarda mermi, bin 20 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyarıcı hap, 66 bin 595 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 33 adet cep telefonu, 3 adet USB flash bellek ve 8 adet bıçağın da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin birçoğunun aynı aileden olduğu öğrenildi.