Sağlık Bilimleri Fakültesinde oryantasyon programı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Ahmet Özmen, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda, üniversite öğrencileri için sunulan imkanlar, sosyal transkript, Rosetto Stone dil uygulaması, Erasmus-Farabi-Mevlana öğrenim hareketliliği hakkında bilgiler öğrencilere aktarıldı. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Nilay Açıkgöz, Erasmus öğrenci değişim programında edindiği deneyimlerini sundu.

Bahar Dönemi Oryantasyon Programının farkındalığı arttırma ve yenilikler hakkında öğrencileri bilgilendirme amaçlı olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Altınkaynak, Bahar Yarıyılında öğrencilere iyi dileklerini iletti.