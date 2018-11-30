Sağlık hukuku sempozyumu SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hasan Tahsin Gökcan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen,Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, akademisyenler, öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Sağlık hizmeti çok zor bir hizmettir. Her şeyden önce insana dair bir hizmettir. Sağlık Hukuku konusunun pek çok boyutu var. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerin arttığı bir dönemde böyle bir sempozyumun düzenlenmesini çok anlamlı olduğunu ifade eden Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, “Hiçbir sebebin sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eylemin, şiddetin haklı gösterilmeyeceğini belirtmek isterim. Sağlık personelimiz zor koşullarda görev yapıyorlar. Dolayısı ile sağlık çalışanlarının 24 saat yanındayız. Her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye deprem kuşağında olduğunu ifade eden Dursun, “Acaba depremin toplum ve bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri hiç araştırıldı mı? Bence bu çok büyük önem arz ediyor. Çünkü özellikle şiddetli deprem geçiren illerde bazı durumları görüyoruz ve bu açıdan diyoruz ki bu konunun bir araştırması lazım. Depremin toplum ve insanların üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri çok ayrıntılı değerlendirilip bu tür olumsuz etkilere maruz kalan insanlarımızın ne şekilde rehabilite edileceği de çözülüp araştırılması lazımdır. Bu sempozyumun çok faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak ise Türkiye'nin dünyada sağlık alanında başarılı bir ülke olduğunu, sağlık hukuku konusundaki sıkıntıların da giderilerek bu başarıların daha da artırılmasına önem verildiğini söyledi. Dört farklı oturumda düzenlenen sempozyumda, alanlarında uzman 18 farklı konuşmacı sunum yaptı.