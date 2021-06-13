‘Sağlık İçin Kaplıca' projesi büyük ilgi görüyor

Geçen 2 aylık süreçte 108 aile 324 kişinin katıldığı çalışmadan memnuniyet çok yüksek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği ‘Sağlık İçin Kaplıca' projesi ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Taraklı Termal Otel'de aldığı 62 devremülk yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuluyor. 13 Nisan'da ilk kafilenin gittiği projeye tam kapanma döneminde ara verilmiş, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden kafileler Taraklı Termal'e uğurlanmıştı. Geçen 2 aylık süreçte de 108 aile 324 kişinin katıldığı ‘Sağlık İçin Kaplıca' projesi yeni kafileler için sürecek. Konuyla ilgili YADEM'den yapılan açıklamada, küresel salgında evlerinde kalan yaşlı ve dezavantajlı bireylerin projeden büyük memnuniyet duyduğu ifade edilerek, detaylı bilgi için Yaşlı Destek Merkezi'nden bilgi alınabileceği belirtildi.