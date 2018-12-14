Sağlık konferansları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Nazan Sarper ‘Çocuklarda Beslenme ve Kansızlık' konusuyla ilgili bilgiler verdi. AKM de gerçekleşen konferansta Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, Tıp Merkezi Başhekimi Ayhan Ak, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Emine Çelik ve öğrenciler katıldı.

‘Çocuklarda Beslenme ve Kansızlık' konusuyla ilgili bilgilen veren Prof. Dr. Nazan Sarper, “Beslenme her yaşta önemli ama çocuklarda iki kat daha önemlidir. Çünkü bizler artık büyümüyoruz sadece günlük hayatımızı, organlarımızın çalışmasını ve günlük enerjimizi kullanmak için besinlere ihtiyacımız var. Ama çocukların bir de büyümek için enerjiye ihtiyaçları var. İlk 2 yaşta hızlı büyüyorlar, beyinleri gelişiyor. Daha sonraki yaşlar da beyin gelişimi çok önemli olduğu için bir ülkede sağlığın veya ülkenin ekonomisini çocukların sağlık durumu çok iyi yansıtıyor. Nasıl ki anne ve bebek ölümleri o ülkenin sağlığını yansıtan çok iyi bir gösterge ise çocukların da sağlıklı olması iyi beslenmesi ekonominin, eğitimin ve sağlık hizmetlerinin bir göstergesidir” dedi.

Konuşmasına devam eden Nazan Sarper, “Demirden yoksun olan, demir eksiği anemisi olan çocuk okulda başarısız oluyor. Problem çözemiyor ve dikkati dağınık oluyor. Bu durum küçük bebekler de huysuzluğa yol açıyor. Hâlbuki siz demir tedavisine başladığınız zaman aynı hafta içerisinde çocuklar da bir sakinleşme ve iyileşme görebilirsiniz. Onun için bir kişinin vücudunda demir eksik ise buna eşlik eden de bir kansızlık varsa dışarıdan bir torba kan vermek tam olarak aynı şey olmuyor. Demir tedavisini yapmak zorundayız. Beslenmek sadece karın doyurmak değildir. Çünkü bazı çocuklar olması gereken kiloda, boyu da olması gereken boyda yani kalori olarak alması gereken kaloriyi almış ama bu kaloriyi şekerden, patates kızartmasından aldıysa mutlaka onun bazı elementleri eksiktir. Kaloriyi alabilirsiniz karnınızı doyurabilirsiniz ama doğru beslenmiş olmuyorsunuz. Yani demir eksikliği olan bir çocuk veya genç, merdiven çıkarken çarpıntısı oluyor. Diğer çocuklar kadar hızlı koşamıyor. Çünkü kansızlığı ve halsizliği var. Okuldan gelince hemen uymak istiyor. Bunun gibi beslenmenin vücuttaki eksiklikleri hemen ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Sebze yiyen insanın obez olmayacağını aktaran Prof. Dr. Nazan Sarper, “Çağımızın bir başka sorunu yanlış ve aşırı beslenmedir. Fazla kilo almanın getirdiği Obezite. Bizim çocukluğumuz da obezite çok fazla yoktu. Çünkü biz okula yürüyerek gidip gelirdik. Servisle okula gitmek diye bir şey yoktu. Okula yürüyerek gidip gelmek bile obeziteden koruyan bir şeydi. Sebzeler meyveler çok kıymetli. Çoğu zaman bakıyoruz gençler belli bir yaşa kadar sebze yemeklerini pek sevmiyor sonra biraz daha yaşları büyüyünce ya değerlerini anlıyorlar ya da yediklerin de mideleri daha rahat ediyor. Ya da anne baba oldukların da çocuklarına doğru beslenmeyi öğretirken sebzelerin kıymetini anlıyorlar. Sebze yiyerek obez olan pek bir insan yok. Kimse çok fasulye yediği için veya et yediği için obez olamaz. Şunu unutmamak lazım eğer kilo problemiz varsa bir öğünden kalktıktan sonra bir veya iki tane meyve yememiz lazım” şeklinde konuştu.