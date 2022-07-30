Sahildeki 30 litrelik varil AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahil kesiminde bulunan 30 litrelik varil paniğe sebep oldu. AFAD ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler neticesinde herhangi bir kimyasal madde bulgusuna rastlanılmadı.

Olay, dün Karasu sahilinde meydana geldi. Sahilde varili görerek paniğe kapılan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Birlik Personeli sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce 30 litrelik varil incelemeye alındı. Kimyasal ve radyolojik cihazlarla ölçümler yapılarak varilin içerisinde kimyasal madde olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir kimyasal madde bulgusuna rastlanılmadı.

Paniğe sebep olan varil daha sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde belediye ekiplerince bölgeden kaldırıldı.