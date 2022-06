Sahillerde canlar onlara emanet

Yaz sezonuna girişle birlikte kuzey sahillerinde cankurtaranların 'hayat' nöbeti başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görevlendirilen 61 personel, 46 keşif kulesi oluşturarak art arda kurtarma tatbikatları yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kuzey sahillerinde tüm hazırlıklarını tamamlayıp cankurtaran faaliyetlerine başladı. Cankurtaran Grup Amirliği; Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde alanında uzman kurtarma personeliyle 'hayat' nöbetine başladı. 3 ilçede kilometrelerce uzanan kuzey sahillerinde toplamda 46 cankurtaran keşif kulesi kuruldu. 15 Eylül'e kadar görev yapacak cankurtaranlar, her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hayat nöbeti tutacak.

Güçlendirilen cankurtaran kadrosunda 61 personel görevlendirildi; 4 jet ski ve 1 zodyak kıyı şeritlerine tahsis edildi. Tatilcilerin can güvenliği ve huzuru için, 53 kilometrelik sahil hattında personel sürekli devriye gezecek. Tüm kadrosuyla mesaiye başlayan ekipler, kulelerin kurulumunu tamamlayıp en zor görevlere hazır hale gelmek için peş peşe tatbikatlar yaptı. Yıl boyunca zorlu eğitimden geçerek göreve hazırlanan cankurtaranlar, toplamda 46 kulede vatandaşları takibe alacak.

İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sahillerde hiç can kaybı vermemek için çalışmalara başlandığı belirtilerek, “Şehrimizin 3 önemli sahil kesiminde vatandaşlarımızın herhangi bir aksilik yaşamamaları adına cankurtaran ekiplerimiz zorlu bir eğitim sürecini tamamladı. 53 kilometrelik sahil şeridinde 4 jet ski, 1 zodyak bot ve 61 personelimiz 46 kulede cankurtaran ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Vatandaşımızın huzuru ve can güvenliği için güçlü personel kadrosuyla sezon boyunca görevimizin başında olarak can kaybı yaşanmamasını hedefliyoruz” denildi.