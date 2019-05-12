Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon projesine start verildi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret ederek eksikliklerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Işıksu, Dağdibi Mahallesi sınırlarında hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Tarkan Demirbaş ve barınak veterineri Remzi İzi'den barınaktaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Işıksu, tespit edilen bölümlerde iyileştirme yapılması talimatını verdi.

Barınaktaki İdari bina ve ameliyathaneyi de gezen Başkan Işıksu, “Sokak hayvanlarımızın bize birer emanet olduğu bilinciyle hareket ederek, onların yaşam şartlarını iyileştirmek ve daha iyi koşullarda barınmalarını sağlamak için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Barınağımızda yaş gruplarına göre ayrılan hayvanlar için farklı bölmeler bulunuyor. Analı Yavrulu bölmelerin de bulunduğu barınağımızda bakıma muhtaç yavru hayvanlar annelerinden ayrılmıyor. Daha kaliteli şartlarda hizmet sunmak istiyoruz ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projemize de start veriyoruz” dedi.