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Sahte alkolden ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sahte alkolden hayatını kaybeden 43 yaşındaki Dilaver Gül son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte alkolden hayatını kaybeden 43 yaşındaki Dilaver Gül son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, 27 Aralık Salı günü gece saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol içen Dilaver Gül ve arkadaşı Bekir Y. fenalaştı. Yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesine götürülen Dilaver Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gül, Karşı Mahalle'deki evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Merkez Mahalle Mezarlığına defnedildi.


Öte yandan, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve tedavi altına alınan Bekir Y.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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