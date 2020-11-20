Sahte alkolle yakalanan şahısların evi imalathane çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araç içerisinde 140 şişe sahte rakı ile yakalanan 2 şahsın evinde yapılan aramada ise 72 adet dolu şişe, bin 79 adet boş şişe ve alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri H.K. isimli şahsın kullandığı aracı Karasu ilçesi Limandere kavşağında durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan arama kapsamında 140 adet sahte rakı ele geçirilirken, araçta bulunan H.K. ile B.A. ise gözaltına alındı. Olayın ardından H.K. adlı şahsın Kaynarca ilçesindeki ikametinde yapılan aramalarda da sahte içki olduğu belirlenen 72 adet dolu şişe, bin 79 adet boş şişe ve alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi ise jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.